لفت النائب السابق ​بطرس حرب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "في مثل هذا اليوم عام 2001 وحّد شباب ​لبنان​ ​الاحرار​ صفوفهم وتحدّوا اجهزةً قمع الحرياتً التابعة للنظام البوليسي و​الوصاية السورية​ غير آبهين بقمع الأجهزة لحركتهم فأسقطوا مقولة العين لا تقاوم المخرز".

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كانت هذه تفاصيل خبر حرب: بمثل هذا اليوم عام 2001 وحد شباب لبنان الاحرار صفوفهم وتحدوا اجهزة قمع الحريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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