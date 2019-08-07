انفجار يهز مكتب الضرائب في الدنمارك

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ستوكهولم: ذكرت الشرطة الدنماركية الاربعاء أنها تحقق في انفجار قوي هز مكتب وكالة الضرائب في كوبنهاغن قبل ساعات وتسبب بأضرار جسيمة في واجهة المبنى ولم يسفر عن اصابات.
وقالت شرطة العاصمة إن سبب الانفجار الذي وقع قرابة الساعة العاشرة مساء (20,00 ت غ) في مقر الوكالة في منطقة استيربرو في كوبنهاغن، لم يعرف على الفور.
إلا أنها تشتبه بأن يكون السبب اجراميا.
وصرح ضابط في الشرطة لوكالة فرانس برس "نحقق في الانفجار على أنه حادث مشبوه". وقال مفتش الشرطة يورغن بيرغن سكوف في بيان "من المبكر جدا معرفة من وراء الانفجار".
وتوجه محققون ترافقهم كلاب البوليسية الى مكان الانفجار. وتحطمت النوافذ وواجهة المبنى.
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