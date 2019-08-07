الكاف تصدم الوداد.. لجنة الانضباط تمنح لقب دوري الأبطال للترجي وتعتبر الوداد “منسحبا”

اعتبرت لجنة الانضباط التابعة للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، اليوم الأربعاء، فريق الوداد الرياضي منسحبا في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي، ماي الماضي، ومنحت اللقب لهذا الأخير.

وفرضت اللجنة التأديبية غرامات مالية على الفريقين معا، بسبب الأحداث التي رافقت المباراة النهائية التي جرت أطوارها بملعب رادس في العاصمة تونس.

وشهد النهائي المذكور، رفض حكم المواجهة الغامبي باكاري غاساما هدفا مشروعا لممثل الكرة المغربية، وقعه وليد الكرتي بداية الشوط الثاني، مما جعل لاعبي الوداد يطالبون بالعودة لتقنية حكم الفيديو المساعد ‘الفار”، ليكتشفوا بعد ذلك عدم تواجد التقنية بالملعب عكس مباراة الذهاب في الرباط.

ورفض حينها لاعبو الوداد اكمال المباراة، ليعلن الحكم عن نهايتها في الدقيقة 58 بتتويح الترجي، قبل أن يطالب المكتب التنفيذي للكاف الفريق التونسي بإعادة اللقب والميداليات، ليلجأ بعد ذلك كل فريق لمحكمة التحكيم الرياضي “طاس” التي أحالت الملف على لجنة مختصة داخل “كاف”.