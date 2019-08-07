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تطورات جديدة تقرب نايمار من برشلونة

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أيمن عنبر – صحفي متدرب

تطورات جديدة، تقرب اللاعب البرازيلي دا سيلفا من العودة إلى الأراضي الإسبانية، عن طريق فريقه السابق ، بعد  أن فشل مسؤولو باريس سان جيرمان في إقناع النجم البرازيلي بالبقاء والإستمرار مع النادي الفرنسي.

وحسب صحيفة “سبورت” الإسباني، المقربة من الفريق الكتلاني، فإن المفاوضات مع باريس سان جيرمان، مازالت مستمرة لضم نيمار بصيغة الإعارة مع إلزامية الشراء في الموسم المقبل وإدخال أحد اللاعبين في الصفقة.

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ويتعلق الأمر بكل من الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي، لكن الأمر لم يحظ بعد بموافقة سان جيرمان، والذي يريد الحصول على 180 مليون يورو.

وسبق أن حاول  الفريق الفرنسي، ضم راكيتيتش، الصيف الماضي، ولكن اللاعب رفض مغادرة إسبانيا، مع العلم أن قيمة نجم منتخب كرواتيا محددة مابين 50 و60 مليون يورو.

 

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