عيد الأضحى.. الأثمنة مرتفعة و”الكسابة” خائفون من العزوف -فيديو

فيديو:يونس الميموني

عبر العديد من “الكسابة” أمس الثلاثاء، بطنجة، عن تخوفهم من عزوف المواطنين على شراء أضحية العيد، وذلك بسبب الأثمان المتضاربة التي يشهدها سوق الماشية، فضلا على أن العرض أكثر من الطلب.

وكشف “الكسابة” لـ “اليوم 24″، أن ثمن الأكباش يتراوح ما بين 1500 درهم ويصل إلى مليون سنتيم، حسب جودتها.

ورجح “الكسابة” ذاتهم، تراجع الإقبال على اقتناء الأضحية، إلى انتهاز بعض الزبائن فرصة انخفاض الأثمان في اليومين الأخيرين قبل العيد، والتي تصل أحيان إلى أكثر من نصف الثمن الذي كان يطلبه البائع.