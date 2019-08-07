الشروط المالية تهدد انتقال مدافع الرجاء السابق للترجي التونسي

حل سند الورفلي، مدافع المنتخب الليبي، واللاعب السبق لفريق الرجاء البيضاوي، منذ بداية الأسبوع الجاري، في العاصمة التونسية، تونس، من أجل اتمام مفاوضاته مع فريق الترجي التونسي، للانتقال إلى صفوفه، خلال فترة الانقالات الصيفية الحالية.
وحسب تقارير إعلامية تونسية، اليوم الأربعاء، فإن تفاصيل مادية، هي التي تفضل الإعلان الرسمي عن انتقال اللاعب لصفوف بطل الدوري التونسي، وذلك بعد أن طلب حوالي 45 ألف دولار، كراتب شهري.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه كان من المرتقب أن يتم الإعلان عن قرار التعاقد النهائي، اليوم الأربعاء، غير أن مطالب اللاعب الليبي، هي التي حالت دون ذلك.
ويتمسك الورفلي، براتب 45 مليون سنتيم شهريا، خاصة وأن الرجل توصل بعرض مغري من الدوري البرتغالي، بالإضافة إلى عرض آخر من الدوري السعودي للمحترفين.
وكان سند، قد رفض جميع العروض التي قدمها له فريق الرجاء البيضاوي، من أجل البقاء في الفريق، بعد أن وضع مجموعة من الشروط المالية، قبل أن يقرر الرحيل لتونس، من أجل خوض تجربة مع الفريق الأحمر والأصفر.
وفرض مدافع المنتخب الليبي نفسه، كواحد من أبرز اللاعبين في الفريق الرجاوي الموسم الماضي، وشكل رفقة بدر بانون، الحصن المتين في الخط الخلفي للرجاء.
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