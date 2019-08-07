مؤلم..اختفاء طفلة في ظروف غامضة بصفرو ووالدتها منهارة-التفاصيل

لازالت المصالح الأمنية في مدينة صفرو تبحث عن الطفلة إيمان، التي اختفت في ظروف غامضة، منذ يوم الجمعة الماضي، بحي “الشعبة” بالمدينة ذاتها.

وقالت خالتها في حديث مع “اليوم24″، إن “والدة إيمان منهارة، خاصة وأن طفلتها الوحيدة إختفت في ظروف غامضة، قبل ستة أيام”.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن شقيقتها لم تستطيع أن تتمالك نفسها؛ “فهي منهارة، غير مستوعبة بأن طفلتها الوحيدة اختفت”.

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وأفادت المتحدثة ذاتها، بأن “الطفلة التي تبلغ 11 من عمرها، طلبت من والدتها الخروج من المنزل، زوال الجمعة الماضي، من أجل اقتناء قطعة بسكويت، إلا أنها خرجت ولم تعد”.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن “العناصر الأمنية لم تتمكن من العثور على الطفلة، على الرغم من مضي ستة أيام على اختفائها”، مشيرة إلى أن “الأسرة قدمت شكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية صفرو وإلى كل الجهات المعنية بالأمر”.