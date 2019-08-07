العثماني يُكذب تصريح منسوب له بخصوص حادث حرق الطفلة “هبة”

نفى ديوان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، ما يتم الترويج له، على مواقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، بخصوص تصريح منسوب له، مفاده أن “حادث حرق الطفلة هبة أمر عادي يحدث في كل دول العالم”.

وأورد ديوان رئيس الحكومة، في بلاغ له، “للأسف لا يكلف بعض الناس أنفسهم القيام بأبسط الأشياء للتحقق من صحة الأخبار قبل ترويجها”.

وأوضح ديوان رئيس الحكومة، بأن حسابا باسم “اتحاد الأساتذة الأحرار” على الفايسبوك، روج قولا نسبوه لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني مفاده ” أن حادث حرق الطفلة هبة أمر عادي يحدث في كل دول العالم”

وأكد ديوان رئيس الحكومة، أن الكلام الذي يروجه الحساب المذكور “محض كذب وافتراء”.