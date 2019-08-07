نفى ديوان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، ما يتم الترويج له، على مواقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، بخصوص تصريح منسوب له، مفاده أن “حادث حرق الطفلة هبة أمر عادي يحدث في كل دول العالم”.
وأورد ديوان رئيس الحكومة، في بلاغ له، “للأسف لا يكلف بعض الناس أنفسهم القيام بأبسط الأشياء للتحقق من صحة الأخبار قبل ترويجها”.
وأوضح ديوان رئيس الحكومة، بأن حسابا باسم “اتحاد الأساتذة الأحرار” على الفايسبوك، روج قولا نسبوه لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني مفاده ” أن حادث حرق الطفلة هبة أمر عادي يحدث في كل دول العالم”
وأكد ديوان رئيس الحكومة، أن الكلام الذي يروجه الحساب المذكور “محض كذب وافتراء”.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني يُكذب تصريح منسوب له بخصوص حادث حرق الطفلة “هبة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.