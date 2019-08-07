أم الفحم: إصابة طفل بحراح خطيرة في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب طفل (7 أعوام) بجراح خطيرة جراء تعرضه للدهس، بعد ظهر اليوم، الأربعاء، في مدينة أم الفحم في منطقة المثلث.

وعثر على الطفل وهو ملقى على جانب الطريق في منطقة الظهر في أم الفحم.

وأفادت المصادر الطبية بأنها قدمت الإسعافات اللازمة، لطفل أصيب في حادث دهس.

ونقل الطفل في مركبة إسعاف للعلاج المكثف وهو في حالة خطيرة لمستشفى "هعيمك" في العفولة.