قضاء بولندا يحل جمعية احتفل أعضاؤها بذكرى ميلاد هتلر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمرت محكمة بولندية، الأربعاء، بحل جمعية احتفل أعضاؤها في مايو/أيار 2017 بالذكرى الـ128 لمولد أدولف هتلر.

واعتبرت محكمة غليفيتش أن أعضاء حركة "الكبرياء والحداثة" لا يمكنهم أن يتجاهلوا معنى هذا اللقاء الذي عُقد في غابة، بالقرب من مدينة فودزيلاو سلاسكي، مقر الحركة، بحسب وسائل إعلام بولندية.

وقالت القاضية بوزينا كليماسزيفسكا، في تصريحات صحفية: "لا شك على الإطلاق في الغرض من هذا الحدث"، أي القبول بشخصية الزعيم الألماني وتأكيدها.

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والتقرير الذي أعده طاقم من شبكة التلفزيون البولندية الخاصة "تي في إن 24"، وتم بثه يظهر رجالا يرتدون الزي النازي، ويلقون التحية النازية، وسط أعلام حمراء كبيرة، مع صلبان معقوفة معلقة على أشجار، أمام ما يشبه مذبحا مع صورة لهتلر، الأمر الذي أثار ضجة في بولندا في يناير/كانون الثاني 2018، سواء لدى السلطة المحافظة أو المعارضة الليبرالية.

وتستمر محاكمة أخرى تستهدف 6 مشاركين في هذا اللقاء الذي نظمه رئيس الجمعية ماتيوس سيتكيفيتش، ويقول المتهمون بالترويج لنظام نازي إنهم ليسوا مذنبين، وينفون تأييد العقيدة النازية، ويؤكدون أن تجمعهم يتصف بالخصوصية.

وخلال التحقيق الذي بدأ بعد بث التقرير، صودرت أعلام ومنشورات تحمل رموز النازية في منازلهم.