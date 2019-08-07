14 قتيلا و145جريحا جراء تفجير في كابول تبنته طالبان

لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 145 بجروح، الأربعاء، جراء تفجير سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابول تبنته حركة طالبان.

ووقع التفجير في العاصمة كابول وسط تصاعد العنف في أفغانستان، حيث بلغ عدد الضحايا 1500 شخص بين قتيل وجريح الشهر الماضي وحده.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن السيارة المفخخة انفجرت قرب مدخل مركز للشرطة في غرب كابول.

وذكرت السلطات الأفغانية أن 10 مدنيين على الأقل و4 شرطيين قتلوا، وأصيب 145 شخصا بجروح بينهم 92 مدنيا.

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وأجرت الولايات المتحدة وحركة طالبان هذا الأسبوع جولة ثامنة من المحادثات، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام يتيح خفض التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان.

ورغم أعمال العنف الدامية أشار الطرفان إلى "تقدم ممتاز" في المحادثات.

وجاء الهجوم غداة تحذير طالبان، أمس الثلاثاء، الأفغان من الاقتراب من أماكن التجمع قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 سبتمبر/أيلول.

وأصدرت طالبان أوامر لمقاتليها بمهاجمة مراكز الاقتراع، علما بأن الانتخابات السابقة شهدت هجمات في مسعى لنسف العملية الديمقراطية في أفغانستان.

وقتل أو جرح أكثر من 1500 مدني في أفغانستان الشهر الماضي، بحسب الأمم المتحدة، في أكبر حصيلة ضحايا هذا العام وأسوأ شهر منذ مايو/أيار 2017.