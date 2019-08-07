مسؤول بريطاني: الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق "خطر"

حذر نيل باسو، رئيس إدارة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق، مؤكدا أن هذا الأمر يعرض أمن وسلامة بلاده للخطر.

وقال رئيس إدارة مكافحة الإرهاب بشرطة لندن في مقابلة أجرتها معه صحيفة "الجارديان"، الثلاثاء، إن الأدوات الرئيسية لمكافحة الجريمة ستختفي، وأن بدائلها لن تكون جيدة بنفس القدر.



ويرى باسو أن زيادة عدد رجال الشرطة وأجهزة الأمن لم تعد كافية لمحاربة الإرهاب، وقال: "يمكننا أن نجعلها (الآثار الضارة) أقل".

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وأوضحت "الجارديان" أن هناك تدابير رئيسية لمواجهة خطر الإرهاب في أوروبا وبالتالي في بريطانيا، أبرزها: سرعة الوصول للمعلومات والبيانات عن طريق قاعدة بيانات نظام شنغن، والقدرة على استخدام مذكرات الاعتقال الأوروبية.

وقال: "لقد أعددنا الكثير من خطط الطوارئ لوضع الأمور في نصابها الصحيح، ولكن لا توجد خطة طوارئ في حالة عدم الحصول على البيانات والأسماء المطلوبة لمواجهة مخاطر تنفيذ عمليات إرهابية داخل بريطانيا".

وأضاف رئيس إدارة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن أن افتقاد هذه التدابير "سيشكل خطراً مباشراً على بريطانيا، إذ لا يمكن التحقق من هوية الزائرين المحتملين للبلاد، وربما يوجد منهم من يخطط لتنفيذ جرائم أو عمليات إرهابية في البلاد.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعا قادة الاتحاد الأوروبي، في يوليو الماضي، إلى التخلي عن معارضتهم لإعادة التفاوض على اتفاق بريكست وسط انخفاض سعر الجنيه الإسترليني، وتزايد المخاوف من الخروج من الاتحاد دون اتفاق.



ويرغب "جونسون"، الذي تولى الشهر الماضي، في تغيير بنود الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي، ولكنه يصر على أنه سيأخذ بلاده خارج الاتحاد دون اتفاق في حال الضرورة في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

