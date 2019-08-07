أنقرة و #واشنطن تتفقان على إنشاء مركز عمليات مشتركة لتنسيق "المنطقة الآمنة" في #سورية

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن أنقرة وواشنطن توصلتا لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء "المنطقة الآمنة" في شمال سورية.
ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع التركية أنه "تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم".
يأتي هذا بعد مباحثات بدأت في تركيا منذ أمس الأول الاثنين بين الجانبين واختتمت اليوم.
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