باكستان تقرر خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند بسبب كشمير

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حرس الحدود على معبر حدودي بين الهند وباكستان في منطقة كشمير قالت باكستان اليوم الأربعاء إنها ستخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية وستوقف التجارة الثنائية مع الهند بعدما ألغت نيودلهي الوضع الخاص بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين. ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على طلب للتعقيب.

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