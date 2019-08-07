الان تتابع البحرين تدين قرار الاحتلال بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أدانت مملكة البحرين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، في خطوة مرفوضة تعكس رغبة إسرائيل في ضم أراضي الضفة الغربية، وتمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وتعرقل كافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية وفقًا لوكالة انباء البحرين، موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
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