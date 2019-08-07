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باكستان تطرد السفير الهندي وتعلق التجارة مع نيودلهي بسبب كشمير

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع باكستان تطرد السفير الهندي وتعلق التجارة مع نيودلهي بسبب كشمير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلنت باكستان، الأربعاء، طرد السفير الهندي، وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.

وصرح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي على التلفزيون: “سنستدعي سفيرنا من نيودلهي ونعيد سفيرهم”.

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وجاءت تصريحاته فيما أصدرت الحكومة بيانًا أعلنت فيه أن باكستان ستعلق التجارة مع الهند، في خفض للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الخصمين.

وتوعدت إسلام آباد كذلك برفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي.

والإثنين، قامت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي ينتمي إلى القوميين الهندوس، بإلغاء الحكم الذاتي الدستوري في إقليم جامو وكشمير (شمال).

وصوّت البرلمان الهندي على تقسيم الشطر الهندي من كشمير إلى منطقتين خاضعتين مباشرة لسلطة نيودلهي، ما يهدد بإشعال المنطقة التي تشهد حركة تمرد انفصالي منذ ثلاثين عاما.

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