شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعرب عن إدانتها للتفجير الإرهابي الأخير في القاهرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (لندن) أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، آندرو موريسون، عن إدانت بلاده لحادث الانفجار الإرهابي بقرب "المعهد القومي للأورام" في العاصمة المصرية، القاهرة. أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، آندرو موريسون، عن إدانت بلاده لحادث الانفجار الإرهابي بقرب "المعهد القومي للأورام" في العاصمة المصرية، القاهرة. وأكد المسؤول البريطاني، في بيان له اليوم، وقوف بريطانيا بجانب مصر في جهودها الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا وتنمياته بالشفاء للمصابين.



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