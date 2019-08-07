الحكومتان الأردنية والفلسطينية وقعتا مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المشتركة

وقعت الحكومتان الأردنية والفلسطينية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال توفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية "من وعبر الأردن"، بالاستفادة من خبرة الاردن في هذا المجال.
وتنص المذكرة على تعاون البلدين في مجالات توفير احتياجات السوق الفلسطينية من المشتقات النفطية من خلال شرائها من الشركات المرخصة في المملكة وتصديرها إلى فلسطين، وتخزين المشتقات النفطية في المرافق النفطية الأردنية، إضافة الى مجالات التعاون المشترك في مجال الطاقة.
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