ذكرت صحيفة "Die Welt" الالمانية بان "الشركات الألمانية تعتبر العقوبات الأميركية ضد خط نقل الغاز "السيل الشمالي-2" الروسي، بمثابة تهديد للقارة الأوروبية كلها"، مشيرةً إلى أن "فرض التدابير التقييدية والعقوبات ضد المشروع، سيحول سياسة الطاقة الأوروبية إلى "ألعوبة بيد الأميركيين".
ولفتت إلى أن "مشاريع العقوبات الأميركية الأخيرة، ستضر بالأعمال التجارية في دول صديقة، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنمسا وسويسرا"، مشيرةً إلى أن "تدخل واشنطن في سياسة الطاقة الأوروبية، سيثير خلافا، لا مفر منه، بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما سيسبب ضررا مؤكدا للجانبين".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة ألمانية: نجاح عقوبات واشنطن ضد "السيل الشمالي-2" سيجعل أوروبا ألعوبة بيد الأميركيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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