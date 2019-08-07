صحيفة ألمانية: نجاح عقوبات واشنطن ضد "السيل الشمالي-2" سيجعل أوروبا ألعوبة بيد الأميركيين

ذكرت صحيفة "Die Welt" الالمانية بان "الشركات الألمانية تعتبر ​العقوبات الأميركية​ ضد خط نقل ​الغاز​ "السيل الشمالي-2" الروسي، بمثابة تهديد للقارة الأوروبية كلها"، مشيرةً إلى أن "فرض التدابير التقييدية والعقوبات ضد المشروع، سيحول ​سياسة​ ​الطاقة​ الأوروبية إلى "ألعوبة بيد الأميركيين".

ولفتت إلى أن "مشاريع العقوبات الأميركية الأخيرة، ستضر بالأعمال التجارية في دول صديقة، مثل ​ألمانيا​ و​فرنسا​ و​إيطاليا​ و​هولندا​ و​النمسا​ و​سويسرا​"، مشيرةً إلى أن "تدخل ​واشنطن​ في سياسة الطاقة الأوروبية، سيثير خلافا، لا مفر منه، بين ​الولايات المتحدة​ و​الاتحاد الأوروبي​، وهو ما سيسبب ضررا مؤكدا للجانبين".