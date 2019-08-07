لفتت وزارة الخارجية التركية إلى "مواصلة إسرائيل سلب حقوق المواطنين الفلسطينيين عبر موافقتها مؤخّرًا على بناء 2300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية"، مبيّنةً "أنّنا ندين بشدّة هذه السياسة الإسرائيليّة غير المشروعة".
وركّزت في بيان، على أنّ "إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي علانيّة وبدون مبالاة، عبر سياستها في توسيع المستوطنات غير القانونية"، مشدّدةً على "أنّنا نرفض تصرّفات إسرائيل الهادفة للقضاء على منظور حل الدولتين ولجعل الاحتلال دائمًا". وأوضحت "أنّنا نجدّد وقوفنا دائمًا إلى جانب القضية الفلسطينية المحقّة، وشعبها الشقيق".
وكانت قد أعلنت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أمس الثلثاء، أنّ "السلطات الإسرائيلية صادقت خلال الأيام الأخيرة على بناء 2304 وحدات استيطانية في الضفة الغربية".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا دانت بشدة سياسة الاستيطان الإسرائيلية: نقف إلى جانب القضية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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