وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي يعلن ترشحه للرئاسة التونسية

قدم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة المقرر إجراؤها في 15 أيلول المقبل. وكان من المقرر أن تجرى ​الانتخابات​ في 17 تشرين الثاني المقبل لكن وفاة باجي قائد السبسي دفعت هيئة الانتخابات إلى الدعوة لانتخابات مبكرة في أيلول.

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