مسؤول ايراني: من يرفعون شعار حقوق الانسان في الغرب هم اول من ينتهكها

لفت رئيس السلطة القضائية في ایران آية الله ​ابراهيم رئيسي​ إلى أن "الذين يرفعون شعار ​حقوق الانسان​ في الغرب هم اول من ينتهك هذه الحقوق والنموذج الأبرز هم اصحاب البشرة السوداء في ​الولايات المتحدة​"، مشيراً إلى أن "ما نشهده اليوم هو حرب ارادات والعدو يعتمد خطوات ضد ​ايران​ باعتبارها مركزا للدفاع عن حقوق الانسان".

وأكد ان "​طهران​ تدعم بشكل جاد تحرير ​فلسطين​ واستقلال ​الشعب الفلسطيني​"، مشيراً إلى أن "​الاسلام​ يضمن حقوق البشرية جمعاء منتقدا ​السلطات البحرينية​ والاحتلال الإسرائيلي قمعهما للشعب وأكد ان الشعبين البحريني والفلسطيني يريدان ان يقررا مصيرهما بانفسهما لكن السلطات لا تسمح لهما بذلك".