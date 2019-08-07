لفت رئيس السلطة القضائية في ایران آية الله ابراهيم رئيسي إلى أن "الذين يرفعون شعار حقوق الانسان في الغرب هم اول من ينتهك هذه الحقوق والنموذج الأبرز هم اصحاب البشرة السوداء في الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "ما نشهده اليوم هو حرب ارادات والعدو يعتمد خطوات ضد ايران باعتبارها مركزا للدفاع عن حقوق الانسان".
وأكد ان "طهران تدعم بشكل جاد تحرير فلسطين واستقلال الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن "الاسلام يضمن حقوق البشرية جمعاء منتقدا السلطات البحرينية والاحتلال الإسرائيلي قمعهما للشعب وأكد ان الشعبين البحريني والفلسطيني يريدان ان يقررا مصيرهما بانفسهما لكن السلطات لا تسمح لهما بذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: من يرفعون شعار حقوق الانسان في الغرب هم اول من ينتهكها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.