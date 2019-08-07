ظريف: أفكار ومبادئ ايران ترعب الآخرين وليس سلاحها ونفوذها

لفت وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إلى أن "قوة الجمهورية الاسلامية تكمن في انها قدمت للعالم خطابا مغايرا وهو ان أساس قوتها ومشروعيتها وأمنها وتقدمها واستقلالها هو شعبها وليس القوى الخارجية"، مشيراً إلى ان "أفكار ومبادئ ايران هي التي ترعب الآخرين وليس سلاحها ونفوذها".
وأكد "اننا لن نشتري أمننا من أحد مطلقا ولن نبيعه لان هذا الامن والتطور والمشروعية مكتسب من الشعب"، مشيراً إلى ان "الغربيين يستخدمون الحظر ضدنا وهو ارهاب اقتصادي يستهدف الانسان الايراني "، لافتاً إلى أن "بعض الدول ترى أن أمنها يتحقق بالتبعية وانه قابل للشراء ، وتتصور أنها بالاموال وشراء الاسلحة تستطيع حماية أمنها ، لكنها لم تعتبر بدروس التاريخ".
واعتبر ظريف ان "هذه الثقافة وهذه السياسة لم تتغير لديهم ، فوزير خارجيتهم يخير اليوم الشعب الايراني باتخاذ القرار في انه هل يريد الخبز أو استمرار السياسات الحالية هذه".
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