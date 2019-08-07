لحود التقى شاتيلا وبحث معه التطورات الراهنة

بحث الرئيس السابق العماد اميل لحود مع رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.
كما التقى لحود وفدا من عائلة ولجنة اصدقاء الاسير يحيى سكاف.
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