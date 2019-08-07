حصيلة تفتيش وزارة العمل لليوم: 5 اقفالات و51 ضبطا و18 انذارا

أعلن المكتب الاعلامي ل​وزارة العمل​ أنه "استكملت فرق التفتيش في الوزارة مهامها ميدانياً حرصا على احترام القانون وعملاً بخطة تنظيم اليد العاملة الاجنبية التي اطلقها الوزير ​كميل ابو سليمان​. وتم ذلك بمؤازرة ​قوى الامن الداخلي​ ولأمن الدولة وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".

وفي بيان لها، أشارت الوزارة الى أنه "شمل التفتيش 10 مناطق في: ​عاليه​، ​بحمدون​، المزرعة، ​بربور​، خط زوق مكايل- ​فاريا​، ​المعلقة​، ​الميناء​ (شارع بورسعيد) ، ​طرابلس​ ( شارع ​نقابة الاطباء​ –– ​الضم والفرز​ – المحرم)، ​الغازية​ وجزين"، لافتةً الى أنه "زار المفتشون 58 مؤسسة ومحلاً".

وأوشحت أن النتيجة بالارقام: 5 اقفالات، 51 ضبطا و18 انذارا".