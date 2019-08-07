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أعلن المكتب الاعلامي لوزارة العمل أنه "استكملت فرق التفتيش في الوزارة مهامها ميدانياً حرصا على احترام القانون وعملاً بخطة تنظيم اليد العاملة الاجنبية التي اطلقها الوزير كميل ابو سليمان. وتم ذلك بمؤازرة قوى الامن الداخلي ولأمن الدولة وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".
وفي بيان لها، أشارت الوزارة الى أنه "شمل التفتيش 10 مناطق في: عاليه، بحمدون، المزرعة، بربور، خط زوق مكايل- فاريا، المعلقة، الميناء (شارع بورسعيد) ، طرابلس ( شارع نقابة الاطباء –– الضم والفرز – المحرم)، الغازية وجزين"، لافتةً الى أنه "زار المفتشون 58 مؤسسة ومحلاً".
وأوشحت أن النتيجة بالارقام: 5 اقفالات، 51 ضبطا و18 انذارا".
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة تفتيش وزارة العمل لليوم: 5 اقفالات و51 ضبطا و18 انذارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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