الجميل: القمع على حاله ولبنان ليس بخير وهو بحاجة إلى روحية مناضلي 7 آب

لفت رئيس "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​، إلى أنّ "7 آب تاريخ بات رمزًا لمرحلة نضاليّة عُرفت بالمقاومة الطالبيّة ضدّ الاحتلال السوري والنظام القمعي البوليسي، الّذي قمع الحريات السياسيّة والعامة. هذا النظام امتهن النفي والإعتقال والقتل، جوبه بوقفات عزّ لشباب وشابات من أحزاب سياديّة كرّسوا صرخة "حرية، سيادة، استقلال".

وأوضح في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّني عايشت مع رفاق كتائبيين ومناضلين من أحزاب سيادية أُخرى هذه المرحلة بأدقّ تفاصيلها، فيها تشكّلت قناعاتي، وازددت تمسّكًا بلبنان"، مشدّدًا على أنّ "من أجل قداسة هذا النضال وإكرامًا لتضحيات مئات المناضلين، عاهدت نفسي على الإستمرار في هذه المقاومة بالروحيّة نفسها والتصميم نفسه، فالقمع على حاله ولو اختلفت الوجوه والأساليب ولبنان ليس بخير، لبنان في حاجة إلى روحيّة مناضلي 7 آب".