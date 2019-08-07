داوود صادق على عقد اتفاق للتأمين الطبي للفنانين المنتسبين لصندوق التعاضد

صادق وزير الثقافة محمد داوود داوود بصفته وزير الوصاية على صندوق التعاضد الموحد للفنانين، على "عقد اتفاق للتأمين الطبي للفنانين المنتسبين للصندوق".
وكان رئيس مجلس إدارة الصندوق النقيب صبحي سيف الدين، وقع اليوم على العقد مع شركة "ميد غلف"، بعد استدراج عروض اجراها مجلس الإدارة لهذه الغاية، وقد رسي الالتزام على الشركة المذكورة.
هذا، وتم تحقيق لصالح الصندوق وفر مالي بحدود 100,000 دولار اميركي عن عقد السنة الماضية.
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