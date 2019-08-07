النشرة: توقيف مواطن لحصوله على أموال مقابل السمسرة على إخلاء سبيل موقوف بترويج المخدرات

عَلِمت "النشرة" أنّه "تمّ توقيف مواطن بسبب حصوله على أموال مقابل السمسرة على ​إخلاء سبيل​ أحد الموقوفين بترويج ​المخدرات​ لدى قاضي التحقيق في ​الشمال​، وقد تمّ استدراجه من قبل مرافق قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، ليُصار إلى توقيفه بعد التحقيق معه من قِبل مكتب ​أمن الدولة​ في ​الكورة​".

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