النشرة: اخماد حريق في حاروف الجنوبية اتى على مساحات واسعة من اشجار الزيتون

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بـ"إندلاع حريق كبير في حي سكران في ​بلدة حاروف​ الجنوبية اتى على مساحات واسعة من اشجار الزيتون". وأشار الى انه "عمل عناصر ​الدفاع المدني​ بالتعاون مع اصحاب صهاريج ​المياه​ الزراعية على اخماده".

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