الأمن العام اقفل محلا لتكرير المياه في خلدة يستثمره سوري

أقفلت دورية من الامن القومي في ​الامن العام​، اليوم محلا لتكرير ​المياه​ في خلده يستثمره السوري بلال قدور وتم ختمه بالشمع الاحمر، وذلك بناء لاشارة النيابه العامه الاستئنافيه في ​جبل لبنان​ بشخص القاضي سامر ليشع.

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