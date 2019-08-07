جمعية الصناعيين: للتريث بتطبيق رسم 3% على المواد الاولية الصناعية

اعتبرت ​جمعية الصناعيين​ اللبنانيين برئاسة الدكتور ​فادي الجميل​ استيفاء المجلس الاعلى للجمارك رسما بنسبة 3% على المستوردات من المعدّات الصناعيّة والمواد الأوليّة المستعملة للصناعة والزراعة هو تدبير غير متوقع ويتناقض مع مضمون ​قانون الموازنة​ 2019 الذي نص بوضوح على اعفاء هذه المواد من هذا الرسم، كما يتنافى هذا الاجراء مع تدابير الحكومة لدعم القطاع الصناعي.

وطالبت الجمعية في بيان الجهات المعنية بالتريث في تنفيذ القرار الى حين انعقاد ​مجلس الوزراء​ المخول ان يحدد بمرسوم يصدره المواد الاولية والمعدات المعفاة من هذا الرسم، فالمعدات الصناعية والعدد الاكبر من المواد الاولية للصناعة واضحة ومعروفة وخاصة المرمزة منها تحديدا" لاستعمالات القطاع الصناعي.

واكدت الجمعية انها تتواصل مع المعنيين لاتخاذ التدابير الاجرائية اللازمة لمعالجة الموضوع في اسرع وقت ممكن، خصوصا وان الصناعيين لا يستطيعون تحمل هذه الاعباء الاضافية التي فرضت عليهم والتي ستكبدهم مزيدا من الاعباء هم بغنى عنها، لا سيما في ظل التحديات التي يمرون بها الى جانب الضائقة المالية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.