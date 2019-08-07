الجيش: زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت المياه الإقليمية

أعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه ان زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 6/8/2019 عند الساعة 15.45، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 350 متراً ولمدة 15 دقيقة.
وعند الساعة 15.47، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 350 متراً، ولمدة 12 دقيقة.
وعند الساعة 18.36، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 450 متراً، ولمدة 4 دقيقة. تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
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