القرعاوي نوه مشروع نفق شتورة الحازمية في اللجان المشتركة

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد القرعاوي أنه "آن الأوان للمواطن البقاعي ان يرتاح من المعاناة اليومية، وخصوصا في فصل الشتاء التي يعيشها يوميا على طريق شتورة - بيروت مرورا بمنطقة ضهر البيدر"، مشيراً إلى أنه "أقر اليوم في اللجان النيابية المشتركة المرحلة الأولى من مشروع نفق شتورة - الحازمية، وتنفيذه عبر ال BOT من خلال تلزيمه لشركات عالمية في هذا المجال، على أن يقر القانون لهذا المشروع الحيوي لمنطقة البقاع خلال اول جلسة عامة للمجلس النيابي، وأن يصدر مراسيم تطبيقية له من خلال مجلس الوزراء".
وفي بيان له، لفت القرعاوي إلى أنه "يستحق البقاع والبقاعيون هذا الإنجاز، ويستحقون أن نعمل كل جهدنا لتسهيل أمور حياتهم ومن ضمنها تسهيل حركة المواطنين بسهولة بين البقاع والعاصمة بيروت، وأن تؤمن حركة الإنماء الإقتصادي بنقل البضائع من مرفأ بيروت ومن العاصمة إلى البقاع والعكس، وهذا المشروع سيكون شريانا إقتصاديا إنمائيا وحيويا يربط لبنان بمحيطه العربي، لأنه الشريان الوحيد".
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