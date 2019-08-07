فريق من وزارة العمل نفذ حملة تفتيش للمحال في طرابلس وتسطير محاضر مخالفة لعمال أجانب

نفذ فريق من ​وزارة العمل​ بمؤازرة عناصر من جهاز ​امن الدولة​ حملة دهم وتفتيش للمحال والمؤسسات التي يعمل فيها عمال اجانب في شارع محرم في ​طرابلس​ وشارعي ​نقابة الأطباء​ و​بور سعيد​ في ​الميناء​، وتم تسطير 23 محضر مخالفة لعمال اجانب غير حائزين على اجازة عمل، وإقفال محل لبيع الأجهزة الخلوية، وأعطيت مهلة 48 ساعة لصاحب ملحمة لديه عمال اجانب لابراز المستندات القانونية تحت طائلة الإقفال.

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