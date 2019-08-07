نفذ فريق من وزارة العمل بمؤازرة عناصر من جهاز امن الدولة حملة دهم وتفتيش للمحال والمؤسسات التي يعمل فيها عمال اجانب في شارع محرم في طرابلس وشارعي نقابة الأطباء وبور سعيد في الميناء، وتم تسطير 23 محضر مخالفة لعمال اجانب غير حائزين على اجازة عمل، وإقفال محل لبيع الأجهزة الخلوية، وأعطيت مهلة 48 ساعة لصاحب ملحمة لديه عمال اجانب لابراز المستندات القانونية تحت طائلة الإقفال.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق من وزارة العمل نفذ حملة تفتيش للمحال في طرابلس وتسطير محاضر مخالفة لعمال أجانب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.