وهاب: بيان السفارة الأميركية تدخل فاضح للضغط على القضاء وواشنطن تقف مع القاتل

شدّد رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، على أنّ "بيان ​السفارة الأميركية​ تدخّل فاضح للضغط على ​القضاء​، ونحن نعتقد أنّ القوانين الأميركية تضمن حماية المقتول وليس القاتل، إلّا في بلادنا".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ دائمًا تخالف مبادئها وتقف مع القاتل".

وكانت قد أكّدت السفارة الأميركية أنّ "الولايات المتحدة تدعم المراجعة القضائيّة العادلة والشفّافة، دون أيّ تدخّل سياسي"، مشيرةً إلى أنّ "أيّ محاولة لاستغلال الحدث المأساوي الّذي وقع في ​قبرشمون​ في 30 حزيران الماضي بهدف تعزيز أهداف سياسيّة، يجب أن يتمّ رفضه".

وركّزت في بيان، على أنّ "الولايات المتحدة عبَّرت بعبارات واضحة إلى السلطات اللبنانية عن توقّعها أن تتعامل مع هذا الأمر بطريقة تحقّق العدالة، دون تأجيج نعرات طائفيّة ومناطقيّة بخلفيّات سياسيّة".