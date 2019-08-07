باكستان تطرد السفير الهندي وتعلق التجارة مع نيودلهي

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إسلام آباد: أعلنت باكستان الاربعاء طرد السفير الهندي وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لاقليم كشمير المتنازع عليه.

وصرح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي على التلفزيون "سنستدعي سفيرنا من نيودلهي ونعيد سفيرهم".

وجاءت تصريحاته فيما أصدرت الحكومة بيانا أعلنت فيه أن باكستان ستعلق التجارة مع الهند، في خفض للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الخصمين.

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وتوعدت اسلام اباد كذلك برفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي.

والاثنين، قامت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي ينتمي إلى القوميين الهندوس، بإلغاء الحكم الذاتي الدستوري في اقليم جامو وكشمير (شمال).

وصوّت البرلمان الهندي على تقسيم الشطر الهندي من كشمير إلى منطقتين خاضعتين مباشرة لسلطة نيودلهي، ما يهدد بإشعال المنطقة التي تشهد حركة تمرد انفصالي منذ ثلاثين عاما.