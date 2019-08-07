الشرطة اليونانية تضاعف جهودها بحثاً عن بريطانية اختفت في جزيرة

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آثينا: أطلقت السلطات اليونانية عملية بحث واسعة النطاق في جزيرة ايكاريا في بحر ايجه بحثاً عن عالمة بريطانية (35 عاماً) اختفت قبل يومين، وفق ما ذكرت مصادر أمينة الأربعاء.

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليونانية لفرانس برس إنّ "طوافة للشرطة غادرت أثينا مساء الثلاثاء لنقل عناصر مزودين بآلة خاصة تمكّن من تحديد مواقع الأشخاص".

ووصلت عالمة الفيزياء الفلكية ناتالي كريستوفر التي تسكن في نيقوسيا بقبرص، إلى ايكاريا السبت مع رفيقها البالغ من العمر 38 عاماً، وفق وسائل إعلام.

وصباح الإثنين، غادرت الفندق الواقع قرب ميناء "آيوس كيريكوس"، للقيام برياضة الهرولة ولم تعد، وفق تصريح لرفيقها نقلته وسائل إعلام يونانية وقبرصية.

وانضم عناصر الشرطة الآتين من اثينا "إلى الابحاث التي يشارك فيها ايضاً رجال الإطفاء وشرطة ميناء ايكاريا ومتطوعون"، بحسب بيان عن إدارة الشرطة في شمال بحر ايجه.

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كما تمّ فتح تحقيق أولي لتحديد ظروف الاختفاء.

وتأتي الحادثة بعد ثلاثة أسابيع على مقتل الباحثة الأميركية في علم الأحياء الجزيئية سوزان ايتون (59 عاماً) التي وصلت إلى جزيرة كريت للمشاركة في مؤتمر، واختفت صباح 2 تموز/يوليو أثناء قيامها برياضة الهرولة.

ولم يتم العثور على جثة الضحية إلا بعد ثلاثة أيام في مغارة قريبة من الطريق وغير بعيدة عن مدينة لاكانيه حيث كان يعقد المؤتمر.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أنّ تشريح الجثة أظهر أنّ فمها وأنفها جرى تكميمهما.

وتعتقد الشرطة التي أوقفت شاباً من كريت (27 عاماً) كمشتبه به رئيسي أنّ منفذ الجريمة أراد الاعتداء جنسياً على الباحثة.