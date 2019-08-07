هجوم على وكالة الضرائب.. في الدنمارك

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters لحقت أضرار مادية بالمبنى الحكومي في كوبنهاغن

لكن الشرطة أكدت أنه من السابق لأوانه معرفة الجهة المسؤولة عنه، وفق وكالة "رويترز".

وأدى الانفجار إلى توقف القطارات في منطقة نوردهافن، التي تقع إلى الشمال مباشرة من وسط العاصمة كوبنهاغن.

وقالت الشرطة لقناة (تي.في 2) الدنماركية إن شخصين كانا داخل مبنى وكالة الضرائب، لكن أحدا منهما لم يصب بسوء.

وتفقد وزير الضرائب مورتن بودسكوف المبنى، وما لحق به من "أضرار جسيمة" على حد وصفه، وقال عبر موقع "تويتر" إن "هذا عمل شائن غير مقبول على الإطلاق".

وقال كبير مفتشي الشرطة الدنماركية يورغن بيرغن سكوف "نولي الأمر اهتماما بالغا، وفتحنا الليلة الماضية تحقيقا واسعا شاملا. لا نقبل ولن نقبل (في الدنمارك) هجوما كهذا".