دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters انخفاض الناتج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في يونيو

برلين (رويترز) - أظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض الناتج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في يونيو حزيران، مدفوعا بضعف إنتاج السلع الوسيطة والرأسمالية، مما يُضاف إلى دلائل على انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا في الربع الثاني.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات أن الناتج الصناعي انخفض 1.5 بالمئة على أساس شهري، ليتراجع على نحو يفوق كثيرا الانخفاض المتوقع البالغ 0.4 بالمئة.

وجرى تعديل قراءة مايو أيار بالخفض إلى زيادة نسبتها 0.1 بالمئة من ارتفاع نسبته 0.3 بالمئة في التقديرات المعلنة في وقت سابق.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)