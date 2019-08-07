بالصور.. الوادي الجديد تنفذ مشروعات رياضية بقيمة 8.5 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ مشروعات في مجال الشباب والرياضة بتكلفة 8.5 مليون جنيه، بمركز الخارجة.
أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تنفيذ مشروع تطوير فندق الإستاد الرياضي بمدينة الخارجة بتكلفه 2.5 مليون جنيه، ويشمل 25 غرفة مجهزة بحمامات داخلية بطاقة استيعابية 100 سرير، وجناح خاص، بالإضافة إلي صالة للطعام ومطبخ وقاعة للمناسبات.
ووجه الزملوط، خلال تفقده للمشروع اليوم، بضرورة تجميل المنطقة المقابلة للفندق وتشجيرها بالنجيل وكذلك تركيب أجهزة تكييف بصالة الطعام، مشددًا بسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير لاستقبال زوار المحافظة في المناسبات الرياضية المختلفة.
وفي نفس الجولة تفقد الزملوط، أعمال تطوير إستاد الخارجة الرياضي والتي تبلغ تكلفتها 6 ملايين جنيه، وتشمل تطوير مضمار العاب القوي وتبطينه بالترتان، وإنشاء سور وصرف مغطى بمحيط الاستاد.
ووجه الزملوط، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة لتدخل الخدمة للاستعداد والجاهزية لإقامة المسابقة والمباريات الرياضية عليه.
كما كلف بإعداد مقايسة تقديرية لتركيب مصعد "أسانسير" بمدرجات الاستاذ لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
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