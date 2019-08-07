"تنفيذي بورسعيد" يوافق علي تخصيص أرض لبناء كنيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم الأربعاء، علي تخصيص قطعة أرض بالحى الإماراتي، لاقامة كنيسة بالحي.

أشار المحافظ، خلال كلمته بالمجلس، إلى أنه سيجرى تشكيل لجنة لتحديد مساحة الأرض المناسبة لإقامة الكنيسة، مؤكدا على أهمية وجود مسجد وكنيسة فى أى منطقة عمرانية جديدة.

كما وافق المجلس علي تخصيص قطعه أرض لاقامة محطة رفع لخدمة منطقه غرب وشرق الشادوف، بالإضافة إلى عمل توسعات لمحطة المعالجة القائمة بمدينة بورفؤاد.