وول ستريت تفتح متراجعة مع إقبال المستثمرين على شراء الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الأربعاء، مع سعي المستثمرين لشراء أصول الملاذ الآمن من الذهب والسندات الحكومية بفعل مخاوف من تأثير حرب تجارية طويلة الأمد بين الصين والولايات المتحدة على النمو العالمي.

وقالت وكالة رويترز إن المؤشر داو جونز الصناعي هبط 215.30 نقطة أو 0.83% إلى 25814.22 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.12 نقطة أو 0.80% إلى 2858.65 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 85.99 نقطة أو 1.10% إلى 7747.27 نقطة عند الفتح، بحسب الفتح.