ضبط عاطل بتهمة ترويج "الهيروين" في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم
ألقت قوات الشرطة بدمياط القبض على عاطل بتهمة ترويج كميات من "الهيروين"، في حملة موسعة شنتها على عدد من المناطق بمركز كفر البطيخ، قبل أيام من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
وتلقى اللواء إسماعيل حسين، مدير أمن دمياط، إخطارا يفيد بضبط "م. أ"، عاطل، ويقيم بمنطقة عزب النهضة وبحوزته 250 جرام من الهيروين وسلاح أبيض أثناء استقلاله دراجة نارية لتوزيع تلك الكمية على زبائنه.
وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام مع مراعاة التجديد.
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