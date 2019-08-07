بالصور - عضلات مفتولة تصارع عجول ثائرة.. جزارو البحيرة في مهمة ترويض الأضاحي

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:

بقفزة واحدة رشيقة اعتلى ياسر سطح سيارة نصف نقل متهيئا لمهمته الصعبة في تحميل عدد من رؤوس الماشية القوية اشتراها لتوه الجزار الذي يعمل معه.

تحرر الشاب العشريني كما اعتاد من قميصه مكتفيًا بفانلة ذات حمالتين، كشفت عن جسد منحوت وذراعين مفتولتين برزت عضلاتهما بوضوح بمجرد إمساكه برباط "عجل" مشاكس ليجذبه أعلى السيارة.

" تحميل العجول شغلانة صعبة، محتاجة قوة وصبر وحد عنده خبرة" بهذه الكلمات لخص ياسر متطلبات المهمة التي يؤديها كجزء من عمله في مهنة الجزارة.

ويوضح ياسر: " القصة مش مجرد عجل بتشده وبتطلعه فوق العربية، لو عجل شقي هيغلبك، وممكن كمان يعورك لو مش فاهم إنت بتعمل إيه".

وعن الوقت الذي يستغرقه تحميل العجل أعلى السيارة يقول ياسر: "مش كل العجول زي بعضها ممكن عِجل يطلع في دقيقة واحدة، وممكن عجل تاني قوي وبيقاوم تقعد أكتر من ربع ساعة عشان تطاعه فوق العربية".

"مش سهل واحد يحمل العجول لواحده، على الأقل لازم اتنين واحد فوق العربية وواحد تحت مع العجل، وأحيانًا الأمر بيتطلب عدد أكبر لو العجل ضخم وشقي فبنضطر نستعين برجالة من السوق مقابل أجر".

Advertisements

"ما ينفعش يتزق العجل مره واحدة للعربية، لازم الأول الراجل إللي على الأرض يمسك العجل ويلف بيه نص لفة عشان يديه الدفعة وبعدين يسلم الحبل للراجل إللي فوق عشان يسحبه" يشرح ياسر الطريقة الصحيحة لتحميل العجول.

ويكمل ياسر:" في بعض الأحيان العجل بيرفض تمامًا يطلع العربية، وبنضطر نلجأ لخدعة إننا نغمي عينيه عشان ميشوفش هو رايح لفين، مش كل حاجة بالقوة المخ ساعات بيبقى أهم".

وينبه ياسر:"مهم جدًا أرضية العربية تتفرش بالقش أو ببواقي عيدان القصب عشان العجول ما تتزحلقش وتعمل مشكلة للسواق، كمان لازم تتربط كويس في جوانب العربية عشان ماتقعدش تخبط في الأبواب".

ويختتم ياسر حديثه:"بعد ما بخلص شغلي في الجزارة متعود أروح أشيل حديد في الجيم، الجزار الشاطر لازم يحافظ على جسمه ويقويه ويهتم بيه، شغلانتنا محتاجة عضلات قوية".



