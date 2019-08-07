بالصور.. الوادي الجديد تعلن إنشاء مدرسة تعليم القيادة للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ مشروع إقامة مدرسة تعليم القيادة للأطفال التي يجري إنشائها بمدخل مدينة الخارجة بالممشى السياحي علي مساحة 3170 م2.

وأضاف أن المدرسة تضم حارات للمرور ومسطحات خضراء وذلك بتكلفة تقديرية 500 الف جنيه.

وأكد الزملوط، أن الهدف من إقامة المدرسة هو ترسيخ الثقافة المرورية لدى الأطفال وغرس روح الانضباط والالتزام بالقوانين المنظمة منذ الصغر لتنشئه جيل جديد يحترم المرور والقانون مما يساهم بشكل كبير في الحد من الحوادث، وذلك من خلال قيادتهم لسيارات تتناسب مع أعمارهم.

ووجه الزملوط، بإقامة سور للمدرسة ونقل الحظائر المجاورة وتمهيد الأرض المحيطة وتشجيرها وتجميلها، وكذلك سرعة الانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة.