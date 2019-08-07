باكستان: تعليق التبادل التجاري مع الهند

ذكر بيان صادر عن الحكومة الباكستانية اليوم الأربعاء، بأن إسلام آباد ستخفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية وتعلق التبادل التجاري الثنائي مع الهند. الدبلوماسية وتعلق التبادل التجاري الثنائي مع الهند. وأضاف البيان أن باكستان سترفع قضية كشمير إلى مجلس الأمن، في الوقت الذي أمر فيه رئيس الحكومة القوات المسلحة بالتحلي باليقظة.

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