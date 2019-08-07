وول ستريت: السعوديّة تفكر بالتفاوض مع الحوثيين

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤول سعودي، أن بلاده تدرس مقترحات لإجراء محادثات مباشرة مع الحوثيين، لأنها لا تريد الإنجرار إلى حرب طويلة ومكلفة ماديًا ومعنويًا معهم.

وقال المسؤول السعودي الذي لم تذكر الصحيفة اسمه: "المملكة لا تريد أن تنجر إلى حرب طويلة في اليمن، لكنها في المقابل لا تريد أن

تبدو (ضعيفة) أو أنها (تضررت) في هذا الملف، خصوصا مع التوتر الحاصل في المنطقة بسبب الأزمة مع إيران".

وأوردت الصحيفة أن الحوثيين عرضوا سرًا تعليق هجماتهم على السعودية، وهي خطوة اعتبرها ديبلوماسيون مؤشرًا على رغبة عدد من قادة الجماعة في أخذ مسافة

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من إيران.

وأضافت أن السعودية رغم ذلك ما زالت متشككة من نوايا الحوثيين الحقيقية، ومدى قدرتهم على ضمان تنفيذ التزامهم بوقف إطلاق النار، نظرًا لوجود خلافات داخلية بينهم على المدى الحقيقي، الذي يجب أن يصل إليه تحالفهم مع طهران.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الرياض تبحث عن حل سياسي لإنهاء الحرب في اليمن، لأن هذه الحرب "لطخت" سمعتها داخل الولايات المتحدة بسبب عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في الحرب.