توقعات بتراجع التضخم في روسيا

توقعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية اليوم، أنه في شهر أغسطس الجاري تنخفض الأسعار في البلاد بنسبة 0.2% على أساس شهري.

وذكرت الوزارة إن السبب الرئيسي وراء ذلك، هو انخفاض أسعار الفواكه والخضروات خلال في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لتوقعات الوزارة، فإن معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس سيكون في حدود 4.4% - 4.5%.

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وجاء في تقرير الوزارة أن "شهر أغسطس سيشهد على الأرجح انكماشًا ماليًا، وهو ما يتناسب مع وتيرة نمو في حدود 4.4%

- 4.5%".

وأشار التقرير إلى حدوث تباطؤ في مؤشر التضخم السنوي في روسيا خلال يوليو الماضي إلى 4.58% بعد أن كان عند 4.66% قبل شهر من ذلك.

وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية أن يكون التضخم في روسيا خلال 2019 عند مستوى 4.3%، وهو ما يتناسب مع أهداف البنك المركزي الروسي.