نائبة أمريكية: الناجون في مذبحة إل باسو يرفضون استضافة ترامب

قالت عضو الكونجرس الديمقراطية فيرونيكا إسكوبار، إن الناجين في إطلاق النار في إل باسو بتكساس السبت الماضي، لا يريدون من الرئيس دونالد ترامب أن يزورهم في الوقت الذي يتعافون فيه، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وكشفت إسكوبار لموقع MSNBC، بعد زيارتها للمستشفى الذي يخضع فيه الضحايا للعلاج، أن مجتمع الهسبان" يملؤه الأمل والصبر والجمال"، مضيفة أن الضحايا طلبوا منها بالحرف الواحد: "قولي له (ترامب) ألا يأتي إلى هنا".

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وأكدت أن "الكلمات التي يستخدمها (ترامب) تنزع صفة البشر عنا (مجتمع الهسبان)، وأن تنزع صفة البشرية عن مجتمع كمجتمعي، أو عن المهاجرين، فهذا أمر له عواقب".

ومن المتوقع أن يزور ترامب إل باسو اليوم الأربعاء بعد المجزرة التي شهدتها وسقط فيها العشرات بين قتيل وجريح.