عبدالله الثاني أول زعيم عربي يلتقيه جونسون

بحث العاهل الأردني عبدالله الثاني، مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة، والتوتر في الخليج،وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبدالله الثاني يؤدي زيارة عمل للعاصمةالبريطانية لندن، حيث التقى جونسون وكان أول زعيم عربي يستقبله رئيس الوزراء البريطاني الجديد.
وأوضحت أن عبدالله الثاني، سيمضي عطلة عيد الأضحى في بريطانيا والولايات المتحدة التي سيتوجه إليها لاحقًا.
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